Trump, 9 aydır uzayda mahsur kalan astronotlara takıldı: Belki aşık olurlar

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ABD Başkanı Donald Trump, NASA astronotlarıyla ilgili yaptığı esprili açıklamalarla gündeme geldi. Astronotların "uzayda mahsur kaldığını" ima eden Trump, “Sizi almaya geliyoruz” diyerek seslenirken, Sunita Williams’ın saçlarına dair yorumu da sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.

Bir etkinlikte konuşan Trump, NASA astronotlarının uzun süredir uzayda bulunduğuna dikkat çekerek Biden yönetimini eleştirdi. “Sizi seviyoruz ve yakında sizi oradan çıkaracağız” sözleriyle şaka yapan Trump, astronotların beklenenden fazla süre uzayda tutulduğunu öne sürdü.

SUNITA WILLIAMS İÇİN "VAHŞİ SAÇLI KADIN" DEDİ

Trump, Hint asıllı Amerikalı astronot Sunita Williams hakkında da yorum yaparak, uzaydaki görünümüne dikkat çekti. "Vahşi saçları olan kadını görüyorum. Saçları gerçekten güçlü ve sağlam görünüyor" dedi. Bu sözleri, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

Astronotların uzun süredir uzayda bulunmasına değinen Trump, "Umarım birbirlerini seviyorlardır. Belki de aşık olurlar" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

TRUMP: "MUSK ONLARI GERİ GETİRECEK"

Trump, SpaceX CEO’su Elon Musk’ın astronotları geri getirmek için hazırlık yaptığını da iddia etti.

"Elon’a gidip onları getirebilir misin diye sordum. O da ‘Evet’ dedi. Şimdi Starship’i hazırlıyor" diyen Trump, hatta kurtarma görevine kendisinin de katılabileceğini şakayla dile getirdi.

SPACEX STARSHIP TESTİNDE AKSİLİK YAŞANDI

Trump’ın açıklamaları, SpaceX’in Starship roketiyle ilgili bir başka aksilik yaşadığı sırada geldi. Roketin üst kademesi fırlatma sonrası havada patlarken, itici roketin başarılı bir şekilde yakalandığı bildirildi.

Canlı yayında üst kademenin takla attığı görülürken, sinyalin kesilmesinin ardından Bahamalar’a enkaz düştüğü rapor edildi. SpaceX sözcüsü Dan Huot, "Geminin sinyalini kaybettik" diyerek Ocak ayındaki benzer bir başarısızlığa dikkat çekti.

Starship, Teksas’ın Boca Chica bölgesinden yerel saatle 17:30’da (2330 GMT) sekizinci yörünge testine çıktı. Daha önceki pazartesi ve çarşamba günkü fırlatma girişimleri iptal edilmişti.

Bu kaza, SpaceX’in astronotları güvenli bir şekilde geri getirme kapasitesine dair endişeleri artırırken, Trump, onları kurtarmaya hazır olduklarını iddia etmeye devam etti.