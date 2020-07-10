Trump aşının yakın zamanda açıklanacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse karşı rekor sürede aşı üretme yolunda olduklarını belirtti.

Koronavirüs ile mücadelede aşı için bütün dünya seferber olmuş durumda.

Aşı çalışmalarına ciddi yatırımlar yapan ABD'de, bu kez başkan Trump aşı ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu anda koronavirüs'e karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında.

Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.





"OKULLARI AÇIN"

Koronavirüs salgınının ardından okulların sonbaharda açılması yönündeki ısrarını sürdüren Trump, "Okullarımıza geri dönüp bu siyasi saçmalığı durdurmalıyız. Demokratlar okulların açılmasını istemiyor çünkü bunun kendilerine 3 Kasım'daki seçimlerde yardımcı olacağını düşünüyorlar.

Ancak ben bunun onlara seçimlerde zarar vereceğini düşünüyorum. Okulları açın." çağrısında bulundu.





"ÇİN 67 YILDIR EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞIYORDU"

Trump, koronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce Amerikan ekonomisinin en iyi günlerini yaşadığını vurgulayarak, "Çin 67 yıldır en kötü günlerini yaşıyordu, mutsuzdu ve yanlış yöne ilerliyordu. Biz ise ekonomide bir numaraydık. Ardından salgın geldi. Ama biz yine kendimizi toparlayacağız." mesajını verdi.



