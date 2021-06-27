Trump aylar sonra ilk kez Ohio'da miting düzenledi: Amerika'yı geri alacağız

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından ilk defa Ohio eyaletinin Wellington kentinde miting düzenlerken, ilk seçimde yönetimi geri alacaklarını söyledi.

ABD eski Başkanı Donald Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre baskını tüm dünyada uzun süre gündem oldu.

Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınından aylar sonra ilk kez Ohio eyaletinin Wellington kentinde destekçilerine hitaben bir miting düzenledi.

BIDEN'I ELEŞTİRDİ, CUMHURİYETÇİLERE MORAL VERDİ

Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Trump, mevcut başkan Joe Biden’a eleştirilerde bulundu.

Biden’ın göçmen politikalarını eleştiren Trump, 2022 ara seçimlerinde Kongre'deki çoğunluğu geri almak için Cumhuriyetçilere motivasyon konuşması yaptı.

Trump aylar sonra ilk kez Ohio'da miting düzenledi ViDEO

"SEÇİMİ 3. KEZ KAZANABİLİRİZ"

Kasım 2020 seçimlerini kazandığı iddiasını yineleyen Trump, "Seçimi iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün" dedi.

BIDEN'IN GÖÇMEN POLİTİKASI

Trump, özellikle ABD’nin güneyinden ülkeye giriş yapan göçmenlerle ilgili Joe Biden’ı eleştirirken, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor" dedi.

"MECLİSİ, SENATOYU VE AMERİKA'YI GERİ ALACAĞIZ"

2022’de düzenlenecek ara seçimlerle ilgili de konuşan Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’daki çoğunluğu sağlayacağını söyledi.

Trump, “Meclisi geri alacağız, Senato'yu geri alacağız, Amerika'yı geri alacağız ve bunu yakında yapacağız" dedi.

MİTİNG İÇİN BİNLERCE KİŞİ KONVOY OLUŞTURDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ohio eyaletinde düzenleyeceği miting için binlerce kişi uzun konvoylar oluştururken, Ohio mitingi sonrası eski Başkan Trump’ın meydanlara yeniden dönebileceği dile getirildi.

AZİL OYLAMASINDA AKLANMIŞTI

Trump, Kongre baskını dolayısıyla halkı isyana teşvik suçlaması kapsamında Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan azil oylamasında aklanmıştı.

FACEBOOK, 7 OCAK 2023'E KADAR HESAPLARINI KAPATTI

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023’e kadar açılmayacağını duyurdu.

Açıklamada, Trump’ın hesaplarının söz konusu tarihten önce kamu güvenliği için risk oluşturup oluşturmayacağının tekrar ele alınacağına işaret edilerek, “Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğunu tespit edersek kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve bu risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri paylaşıldı.

KONGRE BASKINI SONRASI SOSYAL MEDYA YASAĞI

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını “Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği” gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.