Trump: Biden'ın düşeceğini bekliyordum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta'ya gitmek üzere uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesini "Bunu bekliyordum" sözleriyle yorumladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere başkanlık uçağına binerken defalarca kez takılıp düşmesi Amerikan basınında gündem olmuştu.

BEYAZ SARAY "RÜZGAR" DEMİŞTİ

Olayın ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkenin en yaşlı başkanı Biden’ın şiddetli rüzgar nedeniyle merdivenlerdeki halıların hareket etmesi sonucu takıldığını belirtmişti.

TRUMP: "BUNU BEKLİYORDUM"

Söz konusu olaya, eski Başkan Donald Trump’tan da yorum geldi. Daha önce de Biden’a yaşı nedeniyle başkanlık için yetersiz olduğu yönünde imada bulunan Trump, Biden’ın uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesi hakkında “Bunu bekliyordum” dedi.

"YAPMAK İSTEDİĞİM SON ŞEY, BİDEN GİBİ DÜŞMEK"

Trump, “Ben West Point akademisinde rampadan aşağı inerken adım adım ilerlemek istedim çünkü yapmak istediğim son şey, Biden gibi düşmek” ifadesini kullandı. Trump ayrıca, 78 yaşındaki Biden ve 79 yaşındaki Demokrat Senatör Bernie Sanders’ın durumunun kısmen benzer olduğunu dile getirerek, Biden’ın zihinsel durumunun, hangi belgeleri imzaladığını fark etmesine yönelik engel teşkil edebileceğini ima etti.

Beyaz Saray, Joe Biden'ın düşmesini hava durumuna bağladı-haberi için tıklayın