Trump, Bolton'ın kitabının yayınlanmaması için dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, kitabın yayınlanmaması için Bolton'ın kendi inisiyatifini kullanması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında ipler gerildi. Gerilimin kaynağı bu kez bir kitap...

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, Bolton'ın kitabının, "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" belirtildi.

John Bolton'ın kitabının, hükümetin kitap üzerindeki incelemesi bittikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayınlanması gerektiği vurgulanan metinde, kitabın yayınlanmaması için Bolton'ın da kendi inisiyatifini kullanması gerektiği belirtildi.

TRUMP "MAHKEME" İMASINDA BULUNDU

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü kitaba yönelik yaptığı açıklamada, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti

Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Yakında mahkemeye çıkacaklar." ifadesini kullanmıştı.

YAYIN TARİHİ İKİ KEZ ERTELENDİ

Bolton'ın mart ayında yayınlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen "The Room Where It Happened: A White House Memoir (Olduğu Oda: Bir Beyaz Saray Anısı)" adlı kitabının gelecek hafta Simon&Schuster Yayınevi tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından, Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.

TRUMP İLE BOLTON ARASINDA KİTAP GERİLİMİ

Donald Trump, Bolton'ı, gizli tutulması gereken içerik bulunmadığından emin olmak amacıyla kitabı yayınlanmadan önce gözden geçirmeyi tamamlamamakla suçlamıştı.

John Bolton'ın avukatı Chuck Cooper ise müvekkilinin gizli bilgiyi yayınlamaktan kaçınmak için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi uzmanlarıyla aylarca titizlikle çalıştığını söylemişti.