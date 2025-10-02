Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile soya fasulyesini görüşecek

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları hız kesmeden ilerlerken yakın gelecekte bir görüşmenin haberi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "dört hafta içinde" gerçekleşmesi planlanan görüşmesinin ana gündem maddesinin soya fasulyesi olacağını duyurdu.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, "Dört hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğim ve soya fasulyesi önemli bir tartışma konusu olacak" ifadelerini kullandı.

AMERİKAN SOYA FASULYESİ ÇİFTÇİLERİNE DESTEK

Çin'in tarımsal alımları durdurmasını suçlayarak, Amerikan soya fasulyesi çiftçilerine destek sözü verdi.