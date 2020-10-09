Trump, cumartesi ve pazar günü miting yapmak istediğini söyledi

Trump, cumartesi ve pazar günü miting yapmak istediğini söyledi

Koronavirüs tedavisi devam eden Donald Trump doktorunun cumartesi işe dönmesini bekliyorum sözü üzerine miting yapmak istediğini açıkladı.

Koronavirüs tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump, Fox televizyonunda yayımlanan Sean Hannity Show'a telefon ile bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

"MİTİNG YAPMAK İSTİYORUM"

Trump, kendisini gayet iyi hissettiğini vurgulayarak, seçimler için kritik iki eyalet olan Florida ve Pennsylvania konusunda, "Planlanabilirse, cumartesi akşamı Florida'da, pazar akşamı da Pennsylvania'da miting yapmak istiyorum." diye konuştu.

"SANAL ORTAMDA YAPILACAK BİR TARTIŞMAYA KATILMAM"

Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD), Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de yapacağı canlı yayın tartışmasını sanal ortama taşımasına da tepki gösteren Trump, "Ben sanal ortamda yapılacak bir tartışmaya katılmam." dedi.

Trump, Biden'a da "Hadi Joe, hadi tartışmayı yüz yüze yapalım." çağrısında bulundu.

Hannity'nin "Kovid-19 testiniz negatif çıktı mı?" şeklindeki ısrarlı sorusu üzerine Trump, "Yarın tekrar Kovid-19 testi yaptıracağım. Sürekli test yapmak için bir nedeni yok. Ancak doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve virüs buldu." ifadesini kullandı.

Trump'ın yayın esnasında iki kes sesinin kısılması ve boğazını temizleyerek konuşmaya devam etmesi ise dikkati çekti.

"CUMARTESİ GÜNÜ KAMUSAL İŞLERİNE DÖNMESİNİ BEKLİYORUM"