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    Trump destekçileri yolları trafiğe kapattı

    New York ve New Jersey'de bir araya gelen Cumhuriyetçi seçmenler, Donald Trump'a destek konvoyu düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 10:27
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    Trump destekçileri yolları trafiğe kapattı

    ABD'de 59. başkanlık seçimleri yarın düzenlenecek.

    Anketlerde Demokratların adayı Joe Biden önde görünürken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise rakamların kendileri açısından "çok iyi" olduğunu belirtiyor.

    TRUMP DESTEKÇİLERİ YOLLARDA

    Seçim yarışında artık son viraja girilirken, Trump destekçileri araçlarla yollara düştü.

    New York ve New Jersey'de Trump ve ABD bayraklarıyla süslenen araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

    Trump destekçileri trafiği durdurdu ViDEO

    Trump destekçileri yolları trafiğe kapattı #1

    Trump destekçileri yolları trafiğe kapattı #2

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