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Trump Doğu Akdeniz'deki krize dahil olacak
ABD Başkanı Trump, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yapacak.
- AA
- 12.09.2020 - 13:25
Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya devleri Yunanistan ile Rum Kesimi'nin yanında yer aldı.
Dün Afganistan hükümeti ile Taliban arasında başlaması beklenen barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo uçakta açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askerlerini çekmesini söylemişti.
TRUMP KRİZE EL ATACAK
Pompeo bugün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ABD Başkanı Donald Trump'ın el atacağını açıkladı.
Pompe krizin çözülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti.