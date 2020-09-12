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Trump Doğu Akdeniz'deki krize dahil olacak

Trump Doğu Akdeniz'deki krize dahil olacak

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yapacak.