Trump, gazetecinin sorusuna sinirlenerek salonu terk etti

Trump, gazetecinin sorusuna sinirlenerek salonu terk etti

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ABD Başkanı Donald Trump ile CBS muhabiri, Gazilerin Seçimi konusunda karşı karşıya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında yine gündem oldu.

Toplantıda söz hakkı alan CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid, Başkan Trump'a "Gazilerin Seçimi (Veterans Choice)" olarak bilinen yasa hakkında "Gazilerimiz için iki büyük yasa imzaladım" açıklamasına ilişkin soru yöneltti.

GAZİLERİN SEÇİMİ TARTIŞMASI

Gazeteci Reid, Trump’a "Neden Gazilerin Seçimi’ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

TRUMP DAYANAMADI, KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

Trump başka bir muhabirin sorusunu almaya çalışırken, Reid sözlerine "Gazilerin Seçimi? 2014 yılında geçti. Yanlış bir ifade, efendim." sözleriyle devam etti.

Trump, Reid'in ısrarlı konuşması üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.

Trump, gazetecinin sorusuna sinirlenerek salonu terk etti ViDEO

GAZİLERİN SEÇİMİ NEDİR

Gazilerin Seçimi yasası, 2014 yılında dönemin başkanı Barrack Obama tarafından imzalanmıştı.

Trump'ın 2018 yılında imzaladığı yasa ise Obama'nın imzaladığı yasaya ek olarak imzalanan 'Gazi Görev Yasası' olarak biliniyor.