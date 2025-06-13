AA

İsrail2in İran'a yaptığı saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.

"GEREKİRSE İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ"

Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı

İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.