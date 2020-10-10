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    Trump ile Biden arasındaki canlı yayın tartışması iptal edildi

    ABD'de başkan adayları, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Demokrat Joe Biden arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. canlı yayın tartışması, Trump hastalığı nedeniyle iptal edildi.
    • AA
    • 10.10.2020 - 03:59
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    Trump ile Biden arasındaki canlı yayın tartışması iptal edildi

    3 Kasım seçimleri için gün sayan ABD'de Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD), yazılı bir açıklama yaparak 15 Ekim için planlanan 2. münazaranın yapılmayacağını duyurdu.

    22 EKİM'DEKİ SON MÜNAZARA YAPILACAK

    Komisyon, açıklamasında, "Şu anda açıkça gözüküyor ki 15 Ekim'de herhangi bir canlı yayın tartışması olmayacak, dolayısıyla CPD artık 22 Ekim'de yapılması planlanan son münazaranın hazırlıklarına odaklanacak." ifadelerini kullandı.

    Trump ile Biden arasındaki canlı yayın tartışması iptal edildi #1

    TRUMP, SANAL ORTAMI REDDETMİŞTİ

    ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta koronavirüse yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2. münazaranın nasıl gerçekleşeceği konusuna odaklanmıştı.

    CPD'nin "2. tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi Trump cephesinde kabul görmezken, Biden tarafı da Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.

    Son açıklamalarında her iki aday da 15 Ekim akşamı farklı televizyon kanallarında ayrı programlara katılıp seçmenlerle buluşacaklarını dile getirmişti.

    Trump ile Biden arasındaki canlı yayın tartışması iptal edildi #2

    SON MÜNAZARA 22 EKİM'DE

    Son gelişmelerin ardından ABD'de 3. ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.

    Trump ile Biden arasındaki canlı yayın tartışması iptal edildi #3

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