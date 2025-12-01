Trump ile Netanyahu telefonda görüştü

- Trump ve Netanyahu Gazze'nin silahsızlandırılmasını telefonda görüştü.
- Görüşmede barış anlaşmasının genişletilmesi de ele alındı.
- Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti.
Siyaset arenasında kritik görüşme...
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.
Söz konusu görüşmeye ilişkin açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapıldı.
GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE GAZZE VAR
Görüşmede Hamas'ın ve Gazze'nin silahsızlandırılmasına ilişkin atılacak adımların ele alındığı belirtildi.
Görüşmede barış anlaşmasının genişletilmesi de konuşuldu.
BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ
Ayrıca Trump, Netanyahu'yu yakın gelecekte Beyaz Saray'a davet ettiği bilgisi eklendi.