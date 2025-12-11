Gazze'de can kaybı 70 bin 373'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

CAN KAYBI 70 BİNİ AŞTI

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 383'e, yaralı sayısı bin 2'ye yükseldi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 373'e, yaralı sayısı 171 bin 79'a yükseldi.