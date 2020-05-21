Trump ile Pelosi arasında 'şişman' kavgası

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump arasındaki gerginlik, 'şişko' polemiğinin ardından arttı.

Çeşitli konularda yaşadıkları sürtüşmeler ve gerginlikle gündeme gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve ABD Başkanı Donald Trump arasında son günlerde "şişko" polemiği yaşanıyor.

Trump'ın, pazartesi günü koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği "hidroksiklorokin" isimli ilacı kullandığını açıklamasının ardından Pelosi, katıldığı CNN canlı yayınında buna tepki gösterdi.

"TRUMP, HASTALIK DERECESİNDE ŞİŞKO"

Pelosi, konu hakkında, "Trump için bu tartışmalı ilacı almak iyi bir fikir değil. İlacın kalbe zarar verdiği söyleniyor ve Trump hastalık derecesinde şişko." değerlendirmesinde bulundu.

"PELOSİ, AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI YAŞIYOR"

Senato'daki Cumhuriyetçi Senatörler ile katıldığı öğle yemeğinin ardından Trump'a Pelosi'nin açıklamaları soruldu.

Trump en başta "zaman kaybı" diyerek, bu konuda yorum yapmasa da daha sonra, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağılığı problemleri yaşıyor." dedi.

PELOSİ: "ONA KENDİ DİLİNDEN KONUŞTUM"

Pelosi ise bugün MSNBC kanalında katıldığı canlı yayında, Trump'ın bu kadar "hassas" tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Trump kendisi her zaman insanların kilosu hakkında konuşuyor. Ben de ona kendi dilinden konuştum." ifadesini kullandı.