Trump: İngiltere'yi Huawei'den vazgeçirdim

Londra yönetiminin Huawei'yi yasaklaması, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İngiltere, Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G altyapısından çıkarma kararı aldı.

Ülkenin Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Huawei'ye uygulanan yasağın İngiltere’nin 5G’ye geçişini 2-3 yıl geciktirebileceğine ve 2 milyar sterlin seviyesinde ek maliyet yaratabileceğine işaret etti.

Yasak kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"HUAWEI KULLANMAMAYA İKNA ETTİK"

Başkan Trump, "Pek çok ülkeyi Huawei kullanmamaya ikna ettik, pek çok ülkeyi, bunun çoğunu da ben şahsım yaptım, çünkü biz onun güvenli olmayan güvenlik riski oluşturduğunu düşünüyoruz." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Huawei'nin ülkesinin 5G ağında yer almasını onaylamış, 6 ay sonra ise U dönüşü yaparak bu kararından vazgeçmişti.

Başbakan Johnson, Huawei ekipmanlarının 5G teknolojisinde kullanımını yasakladıklarını açıklamıştı.

"BİRLEŞİK KRALLIK DA KULLANMAYACAĞINI DUYURDU"

Konuya değinen Trump, "Eğer bizimle iş yapmak istiyorlarsa, (Huawei) kullanamazlar. Sanırım tam da bugün Birleşik Krallık da kullanmayacağını duyurdu." diye konuştu.

ÇİN: SİYASİ MANİPÜLASYONUN SON AŞAMASI

ABD Başkanı'nın açıklamalarına Pekin'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Bu bir kez daha gösteriyor ki, Huawei'ye art arda gelen yasakların ulusal güvenlik meselesiyle hiçbir ilgisi yoktur, siyasi manipülasyonun son aşamasıdır." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN KÜÇÜK ORTAĞI"

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming, İngiltere'yi Huawei'yi 5G ağından yasaklama kararı konusunda ABD'nin "küçük ortağı" gibi davranmakla suçladı.

Herkesin Johnson hükümetinin kararının ardındaki nedenin ne olduğunu anladığını ifade eden Liu, "Britanya, sadece ABD'nin küçük bir ortağı olduğunda değil, bağımsız bir dış politika izlediğinde Büyük Britanya olabilir." dedi.