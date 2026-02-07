Trump: İran anlaşma için istekli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman’da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerin “oldukça iyi” geçtiğini ifade eden Trump, İran’ın anlaşmaya her zamankinden daha istekli olduğunu savunarak, anlaşma sağlanmaması halinde Tahran’ın bunun sonuçlarını bildiğini söyledi.

"İRAN BU KEZ FARKLI BİR TUTUM SERGİLİYOR"

Washington’dan Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’la yürütülen temasların seyrine ilişkin iyimser mesajlar verdi. Trump, “İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor. Bu kez önceki süreçlerden farklı bir tablo var. Anlaşmanın içeriğini göreceğiz ama ciddi bir istek seziyoruz” dedi.

İran’ın geçmişte ABD ile anlaşmaya yanaşmadığını hatırlatan Trump, “Şimdi tutumlarının değiştiğini düşünüyorum. Bu seferki anlaşma, eskisinden farklı olacak” ifadelerini kullandı.

ASKERİ SEÇENEK VURGUSU: "BÜYÜK BİR FİLO YOLDA"

Trump, diplomatik sürece rağmen askeri seçeneğin gündemden düşmediğini de açıkça dile getirdi. ABD donanmasına ait büyük bir filonun bölgeye doğru hareket halinde olduğunu belirten Trump, “O bölgede güçlü bir askeri varlığımız olacak. Sürecin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

"GELECEK HAFTA YENİDEN MASAYA OTURACAĞIZ"

İran’la anlaşma için bir zaman baskısı olmadığını söyleyen Trump, aceleci davranmadıklarını vurguladı. “Venezuela konusunda da bekledik. İran’la da zamanımız var” diyen Trump, İran’la yapılan görüşmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna hattında da temasların sürdüğünü aktardı:

Gelecek haftanın başında İran’la tekrar bir araya geleceğiz. Üst düzey bir temsilciyle verimli bir toplantı yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor ve istemeleri de gerekiyor. Aksi halde sonuçların ağır olacağını biliyorlar.

"NÜKLEER SİLAH KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Bir gazetecinin, yalnızca nükleer konuyu kapsayan bir anlaşmanın yeterli olup olmayacağı sorusuna Trump, “Evet, bu kabul edilebilir. Ancak net bir şartımız var: Nükleer silah yok” yanıtını verdi.

Trump, İran’ın önceki dönemlere kıyasla çok daha istekli olduğunu savunarak, “Bir ya da bir buçuk yıl öncesine göre anlaşmaya çok daha fazla yaklaştılar” değerlendirmesinde bulundu.

OBAMA VİDEOSU TARTIŞMASINA YANIT

Trump, Truth Social hesabında paylaşılan ve eski ABD Başkanı Barack Obama ile eşini hedef alan tartışmalı bir videoya ilişkin eleştiriler hakkında da konuştu. Videonun tamamını izlemediğini öne süren Trump, paylaşımın seçimlerdeki usulsüzlük iddialarına odaklandığını düşündüğünü söyledi.

Paylaşımın bir personel tarafından yapıldığını ve fark edilir edilmez kaldırıldığını belirten Trump, “Ben yalnızca başına baktım. Son bölümünde rahatsız edici bir içerik olduğunu bilmiyordum. Görseydim ben de hoşlanmazdım” dedi.

"ÖZÜR DİLEMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Demokratlardan özür dileyip dilemeyeceği sorulan Trump, hata yapmadığını savundu. “Binlerce içerik görüyorum. Bunun da sadece başına baktım. Sorun yoktu” diyen Trump, söz konusu videonun Aslan Kral’dan esinlenmiş bir uyarlama olduğunu ve paylaşımın tamamının görülmemesi nedeniyle hata yapıldığını ifade etti.