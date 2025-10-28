Trump: Japonya’ya epey para kazandırdık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya-ABD ilişkilerinde yeni dönem...

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile birlikte Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Deniz Üssü’nü ziyaret etti.

Burada demirli bulunan USS George Washington uçak gemisindeki ABD askeri personeline hitap eden Trump, başkanlık görevini devralmasından bu yana gerçekleştirdiği icraatları anlattı.

"BİRDENBİRE ÇOK YAKIN ARKADAŞ OLDUK"

Daha sonra Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’yi ismini anons ederek sahneye çağıran Trump, "Bu kadın bir kazanan. Yani biliyorsunuz, birdenbire çok yakın arkadaş olduk.

Çünkü bugün onların borsası da, bizim borsamız da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da bir şeyleri doğru yaptığımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"TARİHTEKİ İLK KADIN BAŞBAKANINA BÜYÜK BİR SAYGI DUYUYORUM"

ABD ve Japonya arasındaki ittifakın "dünyadaki en olağanüstü ilişkilerden biri" olduğunu söyleyen Trump, "Gerçekten de bunun gibi bir şey hiç olmadı. Korkunç bir savaşın küllerinden doğan bağımız, 80 yıl boyunca büyüyerek bugün sahip olduğumuz bu güzel dostluğa dönüştü. Bu, Pasifik bölgesindeki barış ve güvenliğin temelidir." dedi.

Japonya’ya büyük bir saygı duyduğunu yineleyen Trump, "Şimdi, Japonya’nın yeni ve inanılmaz başbakanına, tarihteki ilk kadın başbakanına gerçekten büyük bir saygı duyuyorum." şeklinde konuştu.

"İLK PARTİ FÜZELERİN ONAYINI VERDİM"

Japonya ile daha uzun sürecek güzel bir ilişkiye sahip olduklarını vurgulayan Trump, buna rağmen Takaichi’nin pazarlık konusunda bazen zorlu olduğunu ifade etti.

Japonya’nın sipariş ettiği savunma ürünlerine değinen Trump, "Büyük bir memnuniyetle şunu bildirmek isterim ki az önce ilk parti füzelerin onayını verdim." dedi.

Herkesin ABD füzelerini istediğini hatırlatan Trump, "Ama bu, Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne, Japonya’nın F-35’leri için teslim edilecek ilk füze partisi. Bu hafta geliyorlar, yani takvimin önündeyiz." dedi.

Trump, bu süreçteki emeklerinden ötürü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya teşekkür etti.

"ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK YATIRIMCILAR BUNDAN MEMNUNUZ"

ABD’ye yaptığı büyük yatırımlar için Japonya’ya da teşekkür eden Trump, "Çok mutlular, çünkü borsa oldukça güzel bir şekilde yükseldi.

Japonya’ya epey para kazandırdık, sorun değil. Ama onlar ülkemiz için büyük bir yatırımcı ve biz bundan memnunuz." diye konuştu.