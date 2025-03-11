Trump, Kanada'ya uygulanan vergileri artırdı

DHA

ABD-Kanada arasında ticaret savaşı giderek kızışıyor.

Kanada’nın Ontario eyaletinden ABD’ye ihraç edilen elektriğe yüzde 25 vergi uygulamasına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’dan ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi iki katına çıkararak yüzde 50 bandına çıkardı.

YÜZDE 50 VERGİ KARARI YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Söz konusu yeni verginin yarın yürürlüğe gireceğini ifade eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

Kanada, ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ile yüzde 390 arasındaki bu Anti-Amerikan Çiftçi Tarifesini derhal kaldırmalı. Bu tarifeler uzun süredir skandal olarak görülüyor. Ayrıca, tehdit altındaki bölgede elektrik konusunda ulusal acil durum ilan edeceğim.

OTOMOBİLLERE GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, ayrıca Kanada tarafından uzun süredir uygulanan diğer "korkunç gümrük vergilerinin" de aynı şekilde düşürülmemesi halinde 2 Nisan’da ABD’ye gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini "önemli ölçüde arttırmakla" tehdit etti.

"MANTIKLI OLAN TEK ŞEY KANADA'NIN 51'İNCİ EYALETİMİZ OLMASIDIR"

Kanada’nın ulusal güvenlik için çok az ödeme yaptığını ve askeri koruma için ABD'ye güvendiğini iddia eden Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: