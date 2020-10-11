Trump, koronavirüs sonrası ilk kez bir etkinlikte

Trump, koronavirüs sonrası ilk kez bir etkinlikte

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalanmasının ve tedavisinin ardından ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ülkenin farklı yerlerinden gelen yüzlerce destekçisine "kanun ve düzeni sağlamayı sürdüreceği" vaadinde bulundu.

Konuşma yapacağı balkona gelişinde yüzünde maske olduğu görülen Trump, konuşmasına başlamadan hemen önce maskesini çıkardı.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Trump, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden büyük seçim mitinglerine başlayacağız çünkü ülkemizin sosyalist bir ülke olmasına izin veremeyiz." diye sözlerine başlayarak Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.

"BENİM YÖNETİMİMDE ÜLKE TOPARLANDI"

Çeşitli konu başlıklarında Demokratların ABD'ye zarar verdiklerini ve buna karşılık kendi yönetiminde ülkenin toparlandığını savunan Trump, sık sık "4 yıl daha" sloganları arasında "Bu seçimleri kazanacağız." vurgusu yaptı.

"BİDEN DAHA KANUN BİLMİYOR, POLİSİLERİMİZİ NASIL KORUYACAK"

Trump, son dönemde ABD'de yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Biden daha kanun ve düzen laflarını ağzına bile alamıyor, polislerimizi nasıl koruyacak." sözleriyle rakibini eleştirdi.

Kritik eyaletlerde kendisinin önde olduğunu savunan ABD Başkanı, anketlerde açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

"HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR" ELEŞTİRİLERİ

Öte yandan Beyaz Saray'ın yaptığı son açıklamalarda, Trump'ın halen "virüsü bulaştırıcı" olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapmaktan kaçınması, Amerikan medyasında tartışmalara neden oldu.

Pek çok medya kuruluşu, Trump'ın izolasyon şartlarına aykırı bir şekilde henüz tam olarak virüsten kurtulmadan böyle bir kamuya açık etkinliğe katılmasıyla "halk sağlığını tehlikeye attığı" yorumlarını öne çıkardı.