Trump: Koronavirüs vakalarının yüzde 99'u zararsız

Vakaların her geçen gün arttığı ABD'de Başkan Donald Trump'tan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla Beyaz Saray’da bir konuşma yaptı.

Konuşmasında koronavirüs salgınına değinen Başkan Trump, Pekin yönetimini hedef alarak, "Çin'den gelen virüs bizi etkiledi." dedi.

ABD'DE VAKALAR ARTIYOR

Salgına karşı çok ilerleme kaydettiklerini dile getiren Trump, stratejilerinin iyi ilerlediğini, "yangını" nasıl söndüreceklerini öğrendiklerini belirtti. ABD'de vaka sayısı 3 milyona yaklaşırken, 132 bini aşkın korona ölümü yaşandı. Ülkede enfeksiyonların sayısı günde 50 binin üzerine çıktı.

FAUCI: DOĞRU YÖNDE GİTMİYORUZ

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, "Doğru yönde gitmediğimiz oldukça açık." uyarısı yaptı. Ancak Trump'tan farklı bir açıklama geldi.

TRUMP: YÜZDE 99'U ZARARSIZ VAKALAR

ABD Başkanı, "Şimdi neredeyse 40 milyon insanı test ettik. Bunu yaparak, yüzde 99'unun tamamen zararsız vakalar olduğunu gösteriyoruz." dedi. Trump, bu sonuçların başka hiçbir ülkenin gösteremeyeceği sonuçlar olduğunu savundu.

AŞI, 2021'DEN ÖNCE HAZIR OLABİLİR

Aşı konusuna da değinen Donald Trump, söz konusu tedavi yönteminin yıl sonundan önce hazır olabileceğini düşündüğünü söyledi.