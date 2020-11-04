Trump: Önde olduğum eyaletlerde üstünlüğüm sihirli bir şekilde ortadan kalktı

Trump: Önde olduğum eyaletlerde üstünlüğüm sihirli bir şekilde ortadan kalktı

Trump, önde olduğu Demokrat eyaletlerde üstünlüğünün sihirli bir şekilde ortadan kalktığını söyledi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde kıyasıya yarış devam ediyor.

Aylardır yapılan anketlerin tersine baş başa giden yarışta, erken saatlerde kritik eyaletlerde Donald Trump'ın önde götürdüğü seçimlerde posta yolu ile kullanılan oyların sayımına başlanmasıyla Joe Biden öne geçti.

Seçimden önce tartışmaları gündemde geniş yer tutan posta yolu ile oy kullanımı konusunu yeniden gündeme getiren Trump, yarışta üstünlüğü kaybedince tepki gösterdi.

"SİHİRLİ BİR ŞEKİLDE ÜSTÜNLÜĞÜ KAYBETTİM"

Biden'ın "sihirli bir şekilde" öne geçtiğini söyleyen Trump, "Dün gece çoğunda açık ara önde gittiğim Demokrat eyaletlerde, üstünlüğüm birden ortaya çıkan eksik sandıkların yasılması ile sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladı." ifadelerine yer verdi.