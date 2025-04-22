Trump, Papa Francis'in cenaze törenine katılacak

İHA

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybetmesi, doğduğu ülke Arjantin başta olmak üzere dünya genelinde büyük üzüntüyle karşılandı.

88 yaşında yaşamını yitiren Papa için birçok ülkede yas ilan edildi..

TRUMP CENAZEYE KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan cenaze törenine katılacak.

"ORADA OLMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Trump, yaptığı açıklamada First Lady Melania Trump ile törene katılacağını belirterek, "Melania ve ben Roma'da Papa Francis'in cenaze törenine gideceğiz. Orada olmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.