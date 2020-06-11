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    Trump: Seattle anarşistlerden temizlenmezse ben yaparım

    ABD Başkanı Donald Trump, Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki göstericilerin belediye ve meclis binalarını işgaline tepki göstererek, "Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı" dedi.
    • AA
    • 11.06.2020 - 08:33
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    Trump: Seattle anarşistlerden temizlenmezse ben yaparım

    Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Seattle'da düzenlenen gösterilerde, bir grup göstericinin belediye binasını işgal etmesi ve meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası asmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump olaylara Twitter'dan tepki gösterdi.

    "ŞEHRİNİZİ GERİ ALIN, ALMAZSANIZ BEN ALIRIM"

    Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan'a tepki gösteren Trump, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin." çağrısında bulundu.

    Trump, "Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadesini kullandı.

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