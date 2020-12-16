Trump: Seçimlerde anketler hile var diyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Donald Trump, sonuçları hala kabul etmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde ortaya çıkan sonucu kabul etmese de daha sonra Başkan seçilen Joe Biden için geçiş sürecini başlattı.

ABD'de Seçiciler Kurulu'nda da 306 delegesi bulunan Joe Biden'ın başkanlığı resmi olarak tescil edildi.

Seçiciler Kurulu oylama sonuçları, eyalet valilerince onaylanarak başkent Washington'a gönderilecek.

Söz konusu sonuçlar, 6 Ocak’ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlığında yapılan bir Kongre oturumunda, tekrar onaylanmak üzere alınacak.

Ancak Trump, seçimlerde ısrarla hile olduğunu söyleyerek resmi sonuçları kabul etmiyor.

ANKETLER HİLE DİYOR

Görevi bırakmaya hala niyeti olamadığını gösteren Trump ise Amerika'da yapılan son seçim anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Trump paylaşımında "Anketler Cumhuriyetçi Seçmenlerin % 92'si seçimin hileli olduğunu düşünüyor!" ifadesini kullandı.