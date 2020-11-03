Trump: Seçimleri kazanacağız

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, seçimleri kazanma noktasında "sağlam şansları" olduğunu belirtti. Benzer bir açıklama, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'den geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim günü katıldığı Fox News yayınında süreçle ilgili görüşlerini paylaştı.

Trump, başkanlık koltuğunu koruma konusunda kendinden emin olduğunu söyledi.

SON MİTİNGLERİ İŞARET ETTİ

Telefonla katıldığı yayında "Çok iyi hissediyoruz" diyen Trump, Michigan'da düzenlediği son mitinglerdeki kalabalığı "pozitif bir işaret" olarak gördüğünü belirtti.

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"ZAFER KAZANACAĞIZ"

ABD Başkanı, "Zafer kazanacağımızı düşünüyorum. Ben seçimleri kazanma konusunda çok sağlam bir şansımız olduğunu görüyorum." dedi.

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BEYAZ SARAY'DAN BIDEN'IN EKİBİNE YANIT

Bir açıklama da Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'den geldi.

Fox News yayınına katılan McEnany, Demokratların adayı Joe Biden'ın ekibinden yapılan "Hiçbir senaryoda Donald Trump seçim gecesi galip ilan edilmeyecek" açıklamasına karşılık verdi.

"EZİCİ ÜSTÜNLÜKLE KAZANACAĞIZ"

"Bu gece ezici bir üstünlük olacağına inanıyoruz." diye konuşan McEnany, Trump'ın yeniden seçilme şansıyla ilgili iyimser olduğunu belirtti.

McEnany ayrıca Trump'ın Nevada ve Minnesota'nın yanı sıra ABD Başkanı'nın 2016 zaferinde kritik rol oynayan Pensilvanya, Wisconsin ve Michigan'da ipi göğüsleyeceğini savundu.