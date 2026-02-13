- ABD Başkanı Trump, Çin'le ekonomik adımlar atmalarına rağmen iyi ilişkilere sahip olduklarını belirtti.
- Nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini ve Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğini duyurdu.
- İklim değişikliği konusunda işbirliği olmadığını, ancak ilişkilerin iyi olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken ABD-Çin ilişkilerine de değindi.
Trump, iklim değişikliğiyle ilgili başlıklarda Çin'le herhangi bir işbirliği içinde olmadıklarını ifade etti ve aldıkları bazı ekonomik kararların şu anda ABD-Çin ilişkilerini çok fazla etkilemediğini savundu.
"ÇİN'İ ZİYARET EDECEĞİM"
"Çin'i nisan ayında ziyaret edeceğim ve Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile görüşeceğim. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. O da yılın ilerleyen aylarında buraya gelecek ve ben bunu heyecanla bekliyorum" diyen Trump, "Şu anda Çin'le ilişkilerimiz çok iyi, Devlet Başkanı Şi ile ilişkilerim çok iyi" değerlendirmesini yaptı.