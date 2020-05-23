Trump, valilere ibadethaneleri açma çağrısı yaptı

ABD Başkanı Trump, valilere salgın nedeniyle kapalı olan ibadethaneleri açma çağrısı yaparak, "Daha çok duaya ihtiyacımız var dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına açıklamalarda bulundu.

Trump'ın gündeminde, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan ibadethaneler vardı.

Eyalet valilerine ibadethaneleri açma çağrısı yapan Trump, "Benim talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor." dedi.

"TEMEL HİZMET YERİ KÜRTAJ KLİNİKLERİ DEĞİL İBADETHANELER"

Bazı valilerin kürtaj klinikleri gibi yerleri "temel yerler" kategorisine aldığını anımsatan Donald Trump, "Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, 'temel hizmet veren yerler' olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"DAHA ÇOK DUAYA İHTİYACIMIZ VAR"

İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu vurgulayan Trump, "İmamlar, rahipler ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirterek, "Amerika'da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.