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    Trump vazgeçmiyor: Biz kazanacağız

    ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC’de (Washington) desteklerini gösteriyor” dedi.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 06:59
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    Trump vazgeçmiyor: Biz kazanacağız

     

    ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre belirgin farkla kaybetmiş olsa da seçimleride hile yapıldığını savunmaya devam ediyor.

    SEÇMENLERİNİN YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK VERDİ

    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC’de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu.

    "HİLELİ BİR SEÇİMİ DESTEKLEMEYECEKLER"

    "Biz KAZANACAĞIZ” diyen Trump, “Yüzbinlerce kişi DC’de (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, ‘hileli’ ve ‘yozlaşmış’ bir seçimi desteklemeyecekler” ifadelerini kullandı.

    Trump vazgeçmiyor: Biz kazanacağız #1

    Trump vazgeçmiyor: Biz kazanacağız #2

    ABD'nin başkentinde yüz binlerce Trump taraftarı yürüdü-haberi için tıklayın

    Trump vazgeçmiyor: Biz kazanacağız #3

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