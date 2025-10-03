Trump ve Epstein heykeli, yeniden Kongre binası önünde

ABD’de, Başkan Donald Trump ile milyarder Jeffrey Epstein’ı el ele tasvir eden ve geçen hafta kaldırılan heykel, Kongre binası önüne tekrar yerleştirildi. Heykel, The Secret Handshake isimli grup tarafından yapılmıştı.

ONARILAN HEYKEL YENİDEN KONULDU

Heykel, “izin kurallarına uymadığı” gerekçesiyle 24 Eylül’de kaldırılmıştı. Taşıma sırasında bazı kısımları hasar gören heykel, onarıldıktan sonra yeniden Kongre binası önüne konuldu. Heykelin altındaki plaka “Sonsuza dek en iyi arkadaşlar” ifadesini içeriyor. Kaidesinde ise Trump ile Epstein arasındaki uzun süreli bağa atıfta bulunan metin yer alıyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan 18 yaş altındaki kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. 10 Ağustos 2019’da, New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

ÜNLÜ İSİMLER DAVA DOSYALARINDA

Açıklanan dava dosyalarında; Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler geçti. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), söz konusu kişilerin suçuna ortak olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldı.

Gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın İsrail için çalıştığını ve Washington’daki herkesin benzer düşündüğünü iddia etti. Wall Street Journal ise Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’ın 50. doğum günü için tanıdıklarından Trump dahil mektup yazmasını istediğini öne sürdü.