Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo arasında tarihi barış anlaşması

Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında yıllardır süren çatışmalar ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda sona erdi. Trump, ABD’nin başkenti Washington DC’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler, Barış Enstitüsü'ne geçti. Tshisekedi ve Kagame, Trump’ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı.

"SONA ERDİRDİĞİMİZ SEKİZİNCİ SAVAŞ"

Törende konuşan Başkan Trump, Kongo’nun doğusunda 30 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların büyük insani kayıplara yol açtığını hatırlatarak, sürecin sona ermesinde ABD’nin kritik rol oynadığını vurguladı.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu bölgedeki çatışmalar milyonlarca insanın hayatını yok etti, aileleri darmadağın etti. Bir yıldan kısa bir sürede sona erdirdiğimiz sekizinci savaş bu. Bakan Marco Rubio ve Bay Boulos’un yoğun çabaları sayesinde Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti barışa yönelik tarihi bir adım attı. Bugün imzaladığımız ve ‘Washington Anlaşmaları’ olarak anılacak süreç, kalıcı ateşkesi, devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılmasını, mültecilerin evlerine dönüşünü ve suçluların hesap vermesini resmileştiriyor.

Trump ayrıca iki ülkenin artık savaşmak yerine ekonomik olarak birbirine entegre olmayı tercih ettiğini ifade ederek, liderlere güvendiğini ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını söyledi.

ABD'NİN KRİTİK MİNERALLERE ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK

Barış anlaşmasının, ABD açısından da önemli ekonomik fırsatlar sunduğunu belirten Trump, ABD’li büyük şirketlerin bölgeye yönlendirileceğini açıkladı:

Nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere çok değerli kaynaklardan yararlanacağız. Elbette bunun karşılığında ödeme yapacağız ve bu süreçten herkes kazançlı çıkacak.

HAZİRAN AYINDAKİ ANLAŞMANIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Bugün imzalanan liderler düzeyindeki anlaşma, 27 Haziran’da ABD’nin arabuluculuğunda dışişleri bakanları tarafından imzalanan ilk mutabakatın tamamlayıcısı niteliği taşıyor.

Haziran ayındaki anlaşma, Kongo’nun doğusundaki çatışmaların durdurulması ve mineral tedarik zincirinin güvence altına alınması açısından kritik bir adım olarak kaydedilmişti. O anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ev sahipliğinde Bakanlık Antlaşma Odası’nda gerçekleştirilmişti.