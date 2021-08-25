Trump'ın Arizona'da yaptırdığı duvar yıkıldı

Donald Trump'ın, başkanlık döneminde, göç akınını engellemek için Arizona'da yaptırdığı duvar çöktü.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 6 yıl önce başkanlık seçimlerinde verdiği vaatlerle sık sık gündem olmuştu.

Seçim kampanyasında “Kimse benden daha iyi duvar inşa edemez” sözleriyle çıkışlarda bulunan Trump, başkan olduktan sonra Arizona'da inşa ettirdiği duvardan kötü haber geldi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından, göçmenlerin girişini engellemek amacıyla inşa edilen duvarın Arizona'da yer alan bir kısmı, muson yağmurları nedeniyle yıkıldı.

YAĞMURLAR DUVARI YIKTI

Cuenca de Los Ojos adlı çevresel kar amacı gütmeyen kuruluşun yöneticisi José Manuel Pérez Cantú'nun açıklamasına göre, Douglas yakınlarındaki tek bir yerde en az altı kapı, yağmurların meydana getirdiği sellerin menteşeleri sökmesi nedeniyle paramparça oldu.

ABD Gümrük ve Göçmenlik Hizmetleri’nden bir yetkili ise meydana gelen hasarı doğruladı. Uzmanlar, duvarın bir bölümünde ise fırtınalardan dolayı 7,6 m uzunluğunda bir kabarıklık oluştuğunu söyledi.

UZMANLAR TRUMP'I UYARMIŞTI

Diğer taraftan 2020'de Trump hala iktidardayken uzmanlar, olası seller esnasında duvardaki çökmeyi önlemek için bin 130 kilometre uzunluğundaki 21 milyar dolarlık duvar boyunca bazı yerlerde bent kapaklarının açık bırakılması gerektiği konusunda uyarmıştı.

BİDEN İNŞAATINI DURDURMUŞTU

Öte yandan, geçen ocak ayında Biden, sınır duvarındaki inşaatı dondurdu ve maliyetlerin gözden geçirilmesini emretti. ABD Savunma Bakanlığı, nisan ayında Trump yönetimi tarafından tahsis edilen askeri fonlardan ödenen sözleşmeleri iptal ettiğini duyurdu.

Öte yandan duvarın inşaatı 2017'de yılında başladı. Ancak duvar, davalar ve maliyet aşımları da dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlara neden oldu. Bu yılın başlarında bir buçuk kilometre başına 27 milyon dolara mal olan bölümlerin 5 dolarlık bir harcama yaparak kolayca inşa edilebileceği ortaya çıktı.