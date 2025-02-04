Trump'ın Dışişleri Bakanı: Kanada'yı eyalet yapma müzakerelerine dahil değiliz

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, görevini devraldığı süreçten bu yana tepki çeken karar ve söylemlerini sürdürüyor.

Kanada, Meksika ve Çin'e yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalayan Trump, bu ülkelere tanınan sübvansiyonunun ABD ekonomisinde büyük bir yük teşkil ettiğini ifade etmişti.

Ayrıca Trump, Kanada'nın 51. eyalet olması halinde halkın ek vergilerle ve ekonomik sıkıntılarıyla karşılaşmayacağını iddia etmişti.

Donald Trump'ın kararlarının ardından medya ve halkta birçok soru işareti oluştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador’da bir ABD televizyonuna verdiği röportajda, bu soru işaretlerine yönelik açıklamalarda bulundu.



"KANADA İLE KOMŞUYUZ, KOMŞU OLACAĞIZ"

Sorulan bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada'nın ülkenin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki sözlerini de değerlendiren Rubio, "Açıkçası, biz Kanada’yı eyalet yapmaya yönelik bir müzakereye dahil değiliz. Bence şu anda odaklandığımız şey, önümüzdeki en önemli konu gümrük vergileri. Bunun onlarla olan ilişkilerimiz üzerinde açık bir etkisi olacak. Hala komşuyuz. Her zaman komşu olacağız." ifadelerini kullandı.

"YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Panama Kanalı’nın statüsü konusundaki görüşlerine destek veren Rubio, "Umuyorum ki o kanal konusunda olması gerektiği gibi, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Panama'nın ortaklaşa çalıştığı, herkesin kullanımına açık, hiçbir yabancı gücün bunu bize karşı kullanıp, içinden geçmemizi engelleme yetkisine sahip olmadığı bir noktaya geri dönebiliriz. Çünkü bunun aksi yıkıcı sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİNLİLERİN KONTROL ETMESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

Sorunun çözümü için masada çok sayıda seçeneğin olduğunu vurgulayan Rubio, "Hiçbir seçeneği dışlamayacağım. Ancak öncelikle, Çinlilerin ve şirketlerinin kanal alanının etkili kontrolünü sürdürmesini kabul edemeyiz. Ve bunun olması gerekiyor. Oldukça nettim ve önümüzdeki günlerde bunu yeniden teyit edecek ek adımlar göreceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

USAID'İ ELEŞTİRDİ

Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ın Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı (USAID) "suç örgütü" olarak değerlendirdiği ve kapatılması gerektiğini savunduğu hatırlatılan Rubio, USAID’e eleştiriler yöneltti.

"Temelde kendilerinin bir ABD hükümet kurumu olmadığına inanan, dışarıda olduklarını düşünen, vergi mükelleflerinin parasını ulusal çıkar için olsun veya olmasın küresel bir hayır kurumu olarak harcadıklarını düşünen bir yapıya dönüştüler" diyen Rubio, "USAID aracılığıyla yaptığımız ve yapmaya devam etmemiz gereken şeyler var. Bunların Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla mı yoksa reforma tabi olmuş bir USAID aracılığıyla mı daha iyi olacağına karar vermemiz gerekecek. Üzerinde çalıştığımız süreç bu." şeklinde konuştu.

"ULUSAL ÇIKARIMIZA YARAMAYAN ŞEYLERİ NEDEN FİNANSE EDELİM"

ABD’nin dış yardımları durdurmasının nüfuz konusunda Çin’e karşı bir dezavantaja yol açmayacağını belirten Rubio "Her şeyden önce, bunu artık yapmıyorlar. Yapsalardı, bu alanlarda bizimle rekabet ediyor olurlardı. Ama demek istediğim şu: Bunu yapsalar bile, Çin orada olsun ya da olmasın, ulusal çıkarlarımıza aykırı olan veya ulusal çıkarlarımızı ilerletmeyen şeyleri neden finanse edelim?" diye sordu.

"İRAN'A DAHA FAZLA BASKI UYGULAMALIYIZ"

Rubio, "ABD’nin İran’a azami baskı politikasına geri dönüp dönmeyeceğine" ilişkin bir soruyu da yanıtladı. İran’a ek yaptırım sinyali veren Rubio, "İran'a, faaliyetlerini durdurana kadar daha fazla baskı uygulamamız gerekiyor. Bu faaliyetler nelerdir? Eninde sonunda bir nükleer silaha ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.