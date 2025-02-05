Trump'ın Gazze planına BM'den tepki

AA

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planını açıkladı.

Trump'ın gazze planı sonrası gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını eleştirerek değerlendirmelerde bulundu.

ONUR VE EŞİTLİK TEMELİNDE BARIŞ VE GÜVENLİK VURGUSU

Gazze'de 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin bir sonraki aşamasına doğru ilerlenmesi, tüm esirlerin ve keyfi olarak gözaltına alınan tutukluların serbest bırakılması, savaşı sona erdirmenin yanı sıra Gazze'yi uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna tam saygı göstererek yeniden inşa etmenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Türk, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki ve İsrail'deki insanların dayanılmaz acılar çektiğini belirtti.

Türk, Filistin ve İsraillilerin, onur ve eşitlik temelinde barış ile güvenliğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

"İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN İNSANLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ KESİNLİKLE YASAKTIR"

Bu konuda uluslararası hukukun çok açık olduğuna işaret eden Türk, devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kısa bir süre önce tekrar vurguladığı gibi 'kendi kaderini tayin hakkı' uluslararası hukukun temel ilkesidir ve tüm ülkeler tarafından korunmalı. İşgal altındaki topraklara zorla insan transferi veya buradan insanların sınır dışı edilmesi kesinlikle yasaktır.

NE OLMUŞTU

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

"ABD, GAZZE ŞERİDİ'Nİ DEVRALACAK VE ORADA BİR İŞ YAPACAĞIZ"

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulunmuştu.