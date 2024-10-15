Trump'ın kampanya sorumluları 209 bin dolarlık borcunu ödemedi

AA

ABD'de seçim heyecanı sürüyor...

Bu süreçte dikkat çeken yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Son yaşanan olayda, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya sorumlularının, 27 Temmuz'da St. Cloud Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen ve son ödeme tarihi 10 Ekim olan mitingin 209 bin dolarlık borcunu hala ödemediği bildirildi.

FATURA İKİNCİ KEZ İLETİLDİ

Haberde, yaklaşık 209 bin dolarlık faturanın kampanya sorumlularına ikinci kez iletildiği ancak yanıt alınamadığı kaydedildi.

Faturada polis için yaklaşık 63 bin, üniversite kampüsü yakınındaki inşaat projesinde yapılan değişiklikle ilgili masraflar için yaklaşık 62 bin, kamu hizmetleri için yaklaşık 60 bin 500, itfaiye için yaklaşık 21 bin, bilgi teknolojileri masrafları için ise yaklaşık 2 bin dolar harcama listeleniyor.

Kent yetkililerinden Matt Staehling, Beyaz Saray'dan yapılan resmi ziyaretler için fatura kesilmediğini ancak seçim kampanyaları ve şehir hizmetleri gerektiren diğer etkinlikler için bunun yapıldığını bildirdi.

ÖNCESİNDE DE KENT YÖNETİMLERİNE 750 BİN DOLARDAN FAZLA BORCU OLDUĞU KAYDEDİLMİŞTİ

Öte yandan, Trump'ın kampanya ekibinden konuya ilişkin açıklama geldi.

NBC News'e konuşan Erie, El Paso, Spokane ve Mesa kentlerinden yetkililer de düzenledikleri mitinglerdeki harcamalar nedeniyle Trump kampanyasının kent yönetimlerine 750 bin dolardan fazla borcu olduğunu açıklamıştı.