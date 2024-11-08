Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğüne atanan Wiles'ın stratejik rolü

AA

ABD'de seçim süreci sona erdi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği seçimlerde Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı oldu.

Seçim sonrası, Trump, "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu" belirterek seçim kampanya menajerlerinden Wiles'ı, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak seçti.

Dikkat çeken bu gelişme sonrası, bu görevin işlevini sorgulattı.

GÜNLÜK PROGRAMI ORGANİZE EDİYOR

Özel Kalem Müdürlüğü, Beyaz Saray'da başkana en yakın pozisyonlardan biri ve bu kilit role gelen kişi genellikle başkanın günlük programını organize ediyor.

Ancak görev tanımı bununla sınırlı kalmıyor.

Özel kalem müdürü aynı zamanda başkana her türlü konuda gerekli tüm bilgi ve bakış açılarının ulaşmasını sağlıyor.

HÜKÜMET ORGANLARIYLA İLİŞKİLERİN ETKİLİ ŞEKİLDE SÜRMESİNİ SAĞLIYOR

Başkanın politikaları konusunda tavsiyeler sunan bu pozisyon, aynı zamanda kabine üyeleri, kongre üyeleri ve diğer devlet kurumlarıyla bağlantıları idare ediyor.

Böylece başkanın hükümet organlarıyla ilişkilerini etkili şekilde sürdürmesine ve yasama ile idari süreçlerin sorunsuz işlemesine yardımcı oluyor.

Bu göreve getirilen kişi aynı zamanda yönetim gündeminin şekillendirilmesinde önemli rol oynarken, politikaların uygulama sürecini de denetliyor.

Özel kalem müdürü, bu sayede başkanın önceliklerini etkin şekilde takip edebiliyor.

İÇ VE DIŞ POLİTİKALARDA ETKİ

Özel kalem müdürü, ülkenin kriz dönemindeki rolüyle de dikkat çekiyor.

Bu pozisyona getirilen kişi, acil durumlarda başkanı bilgilendirirken kriz anlarına hazırlıklı olmasını sağlıyor.

Eski ABD Başkanı George W. Bush'un özel kalem müdürü Andrew Card'ın, 11 Eylül saldırılarını başkana haber verdikten sonra kurumların harekete geçip organize olduğu kriz anlarında baskın rol oynadığı buna örnek olarak verilebilir.

2 DÖNEMDE BELİRGİN ETKİLER GÖRÜLDÜ

Yine eski başkanlardan Ronald Reagan ve George H.W. Bush'un özel kalemi James Baker, önemli bir stratejist olarak isim yaparken, her iki dönemde de bazı iç ve dış politikalar üzerinde belirgin etkisi görüldü.

Ülkede Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında büyük tartışmalara neden olan ve uzun süre gündemi meşgul eden "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan reformun Kongre'de kabul edildiği süreçleri Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın özel kalem müdürü Rahm Emanuel organize etti.

"TRUMP'IN DİNLEDİĞİ VE GÜVENDİĞİ BİR İSİM"

Susie Wiles, Trump'ın yakın çevresi tarafından da, Trump'ın son seçim kampanyasını disiplin içinde yürütmesi nedeniyle özel kalem müdürü pozisyonu için önde gelen aday olarak düşünülüyordu.

Trump'ın seçim kampanyasında Wiles ile çalışan bazı isimler de yeni özel kalem müdürünü, "Trump'ın dinlediği ve güvendiği" biri olarak adlandırıyor.

KİLİT BİR ARACI

Wiles'ın, Robert Kennedy Jr ve ABD'li milyarder Elon Musk ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde Trump'ın bu kişilerle kurmaya çalıştığı ittifaklarda kilit bir aracı olduğu bildiriliyor.

Kampanya süreci boyunca göz önünde olmaktan kaçınan Wiles, Trump'ın zafer konuşmasında da mikrofonu alarak kalabalığa hitap etmekten uzak kaldı.

Ayrıca Trump, kampanyası sırasında Wiles'ın başarılarına sık sık atıfta bulunarak övdü.