Trump’ın sağlık durumu tartışılıyor: 5 gündür kameralar karşısına çıkmadı

Salı günü yapılan Kabine toplantısından bu yana kameraların karşısına çıkmayan ABD Başkanı Donald Trump’ın, hafta sonu için de herhangi bir programı bulunmuyor.

Bu durum, özellikle sosyal medyada, Trump’ın sağlık sorunları yaşadığına dair tartışmaları alevlendirdi.

BEYAZ SARAY HASTALIĞINI AÇIKLADI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz ay Trump’a 'kronik venöz yetmezlik' teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Bu rahatsızlık, bacak damarlarının hasar görmesi nedeniyle kanın kalbe dönüşünü zorlaştırıyor.

ELİNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

Leavitt ayrıca Trump’ın elinde görülen morlukların, 'aspirin kullanımı ve sürekli el sıkışmaktan kaynaklanan doku hassasiyeti' olduğunu söylemişti.

Trump’ın özellikle kamuya açık toplantılarda elindeki morluğu gizlemek için krem kullandığı iddiaları basına yansımıştı.

'KREMLE GİZLEMEYE ÇALIŞTI' İDDİASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede kameralara yansıyan görüntülerde, morluğun makyajla kapatılmaya çalışıldığı yorumları yapılmıştı.

Daily Mail’e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Başkan her gün yüzlerce kişiyle el sıkışıyor, bu da ciltte morluklara yol açıyor." dedi.

VANCE'DAN 'BAŞKANLIĞA HAZIRIM' MESAJI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today’e verdiği röportajdaki sözleri ise kamuoyunda geniş yankı budu.

Başkanlık görevini devralmaya hazır olup olmadığı sorusuna yanıt veren Vance, "Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum." dedi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK TARTIŞILDI

Trump’ın elindeki morluk ve bacaklarındaki şişlikler, sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Kullanıcıların bir kısmı Trump’ın sağlık sorunlarının gizlendiğini savunurken, bir kısmı da Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaların yeterli olduğunu düşünüyor.