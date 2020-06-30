Trump'ın salgın uzmanı: Günlük vaka 100 bini bulabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs vakalarının günde 100 bine ulaşabileceği uyarısı yaptı.

ABD Senatosunda koronavirüs salgınına ilişkin düzenlenen oturumda konuşan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, salgında yaşanan son gelişmeleri ve ülkede artan vaka sayılarını değerlendirdi ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

"TÜM ÜLKE TEHDİT ALTINDA"

Pandemi konusunda bazı eyaletlerin durumu iyiyken bazı eyaletlerde durumun kötüye gittiğine işaret eden Fauci, "Sadece vakaların yüksek olduğu eyaletlere odaklanamayız, bu durum tüm ülke için tehlike yaratıyor." dedi.

"GÜNLÜK VAKA 100 BİNE ÇIKARSA ŞAŞIRMAM"

Fauci, ülkedeki günlük vaka sayısının 40 binin üzerinde olduğuna işaret ederek, "Şu anki vaka eğilimi durdurulmadığı takdirde günlük vaka sayısı 100 bine ulaşırsa şaşırmam" diye konuştu.

"HALK, DURUMUN KÖTÜLEŞECEĞİNİ BİLMELİ"

Fauci, ölüm sayılarına yönelik bir tahminde bulunamayacağını vurgulayarak, "Amerikan halkına durumun daha da kötüye gidebileceğini söylememizde fayda var" ifadesini kullandı.

"YANLIŞ YÖNE GİDİYORUZ"

Florida, Teksas, Kaliforniya ve Arizona'nın yeni koronavirüs vakalarının yüzde 50'sinin görüldüğü eyaletler olduğuna işaret eden Fauci, "Olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne gidiyoruz" dedi.

"BAĞIŞIKLIK NE KADAR SÜRER BİLMİYORUZ"

Fauci, koronavirüse yönelik sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağına yönelik, "Virüse karşı bağışıklık konusunda elimizde çok fazla veri yok. Bunu bize zaman öğretecek ama önemli olan bu bağışıklığın ne kadar süreceği. 1 yıl mı sürecek, 2 yıl mı, daha mı az bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP "100 BİN İNSAN KAYBEDERSEK, İYİ İŞ ÇIKARMIŞIZDIR" DEMİŞTİ

Başkan Trump, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Antony Fauci'nin "ABD'deki ölüm rakamlarının 100 bin ila 200 bini bulabileceği" açıklamasına ilişkin olarak da şunları söylemişti:

"Biz hiçbir şey yapmasaydık 2.2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir."