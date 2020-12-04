Trump'ın sıkıyönetim ilan etmesi için kampanya başlatıldı

Trump'ın sıkıyönetim ilan etmesi için kampanya başlatıldı

Birleşik Devletler'de başkanlık seçimlerinin kesin sonuçlarının ardından Trump'ın sıkıyönetim ilan edip, yeniden seçim düzenlemesi için imza kampanyası başlatıldı.

ABD'de, 3 Kasım seçimini kaybetmiş gözüken ama hile yapıldığı iddiasıyla yenilgiyi kabul etmeyen Başkan Donald Trump'a sıkıyönetim ilan etme ve ardından ordu eliyle yeniden seçim düzenletme çağrısında bulunan bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya, Trump'ın giderayak hakkında özel af kararı çıkardığı ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn destek açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti tabanının oluşturduğu Çay Partisi (Tea Party) hareketinin Ohio eyaleti lideri Tom Zawistowski, Biz Halk Kovansiyonu (We the People Convention) grubu adına internette bir imza kampanyası başlattı.

WASHİNGTON TİMES'A TAM SAYFA İLAN

Zawistowski'nin Biz Halk adı altında kaleme aldığı ve salı günü Washington Times gazetesinde tam sayfa yayınladığı manifesto, Demokrat Partili Joe Biden'ın ABD Başkanı seçildiği resmen ilan edildiğinde, görevdeki Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'tan derhal anayasayı askıya alıp sıkıyönetim ilan etmesini, orduya yeni seçim düzenletmesini, seçimde sadece kağıt oy pusulalarının kullanılmasını ve oyların elle sayılmasını talep ediyor.

“İÇ SAVAŞ ÇIKAR”

Ordudan başka hiçbir kuruma güvenilemeyeceğini ve ordunun doğrudan başkomutan Trump'a bağlı hareket edeceğini söyleyen ilan, herkesin silahlandığı uyarısı eşliğinde bunun alternatifinin iç savaş olacağını savunuyor:

"Bunu yapmamak, İç Savaş'tan beri görülmemiş düzeyde büyük şiddet ve yıkıma neden olabilir. Sınırlı sıkıyönetim, açıkça İç Savaş'tan daha iyi bir seçenektir!"

Washington Times gazetesinde tam sayfa yayınlanan ilana, Trump'ın giderayak hakkında özel af kararı çıkardığı ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in sosyal medya hesabından destek vermesi, ABD'de yeni bir gerilim yarattı.

Beyaz Saray'da 23 Ocak-13 Şubat 2017 arasında 20 gün görev yaptıktan sonra 'Russiagate kurbanı' olup istifa eden Flynn, "Özgürlük sadece tanrı önünde diz çöker onun dışında asla" mesajı eşliğinde avukatı Sidney Powell, Beyaz Saray Danışmanı Dan Scavino ve Trump yandaşı medya kişiliklerini etiketleyerek kampanyayı paylaştı.

'Russiagate dehlizlerinde' Rus yetkililerle temasları hakkında FBI'a yalan ifade vermekle ilgili yılan hikayesine dönen mahkumiyeti bulunan emekli generale, sosyal medyada Trump'a muhalif kesimlerden tepki yağdı.

"ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANMASI LAZIM"

Trump'a 'Ukraynagate' üzerinden açılan azil davasının anahtar tanıklarından olan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski üyesi emekli yarbay Alexander Vindman'ın eşi Rachel Vindman, Flynn'in 'sadece üniforması için değil, tüm ABD için utanç kaynağı olduğunu' söyledi.

'Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı' adlı kitabı ve çeşitli ifşaatlarıyla Trump'ın canını yakmış bulunan klinik psikolog yeğeni Mary Trump, "Bu hainin askeri mahkemede yargılanması lazım" dedi.

Pek çok kullanıcı, 'darbe çığırtkanlığı' yaptığı gerekçesiyle Flynn'in 'yeniden tutuklanması' çağrısında birleşti.

"ANAYASAYA SADIĞIZ"

Bu yıl Trump'ın daha seçim yapılmadan sonuçları tanımama açıklamaları yapması karşısında ABD Anayasası'na bağlılığını vurgulamış olan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ordu müdahalesi çağrıları üzerine de "ABD Anayasası'nı savunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.