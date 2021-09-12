Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York’ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

ABD tarihindeki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırılarının 20. yılı nedeniyle başkent Washington DC, New York ve Pensilvanya başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma törenleri düzenlenmiş, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ise hiçbir anma törenine katılmaması dikkat çekmişti.

TÖRENLERE KATILMADI, POLİS KARAKOLUNU ZİYARET ETTİ

Törenlere katılmayan Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünü anmak için New York’un Manhattan bölgesindeki New York Polis Birimi’nin 17. karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Trump’tan 11 Eylül’ün 20. yıl dönümünde New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret-Video

POLİSLER VE İTFAİYECİLER SEVİNÇLE KARŞILADI

Polis memurları ve itfaiyeciler tarafından coşkuyla karşılanan Trump, fotoğraf isteklerini de kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BUGÜN, ÜZÜCÜ BİR GÜN"

Trump burada yaptığı konuşmada, “Bu üzücü bir gün. Birçok nedenden çok üzücü bir gün” ifadelerini kullandı.

ADAYLIK SORUSUNA MANİDAR YANIT

Polis memurlarından birinin tekrar Başkan adayı olup olmayacağına ilişkin sorusuna, "Bunun hakkında henüz konuşamam ama bence mutlu olacaksınız" yanıtını veren Trump, ziyaretini tezahürat ve alkışlar eşliğinde sonlandırdı.