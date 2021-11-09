Trump'tan 2024 adaylığı sinyali

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olup olmayacağını, 2022'nin kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine göre belirleyeceğini açıkladı.

ABD'nin eski başkanı Trump, Fox News'e verdiği röportajda, 2024'te aday olmayı değerlendirdiğini belirterek, "Benim aday olmamdan birçok kişinin memnun olacağını düşünüyorum, belki de bunu ara seçimlerden sonra açıklarım." ifadesini kullandı.

"BİRÇOK KİŞİ BENİM KARARIMI BEKLİYOR"

Başkanlık yarışına girmeyi düşünmesinin, kesin bu yarışa gireceği anlamına gelmediğini belirten Trump, "Birçok kişi hala benim kararımı bekliyor." yorumunda bulundu.

DEMOKRATLARIN KONGRE AĞIRLIĞI TEHLİKEDE

Virginia ve New Jersey eyaletlerinde 2 Kasım Salı günü yapılan valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi adayların gösterdiği yüksek performans, 2022'de Demokratların Kongredeki çoğunluğu kaybetmesinin habercisi olarak yorumlanmıştı.

Öte yandan, ülkedeki enflasyon, tedarik zinciri sıkıntısı gibi birçok konu nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın anketlerdeki halk desteği oranı da düşüşe geçmişti.