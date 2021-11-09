Euro
11.2391
0.15%
Dolar
9.6964
0.19%
Altın
568.73
0.2%
Borsa
1.609
0%
Bitcoin
654.598
3.54%
BTXN Coin
22.92
-2.59%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Trump'tan 2024 adaylığı sinyali

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olup olmayacağını, 2022'nin kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine göre belirleyeceğini açıkladı.
    • AA
    • 09.11.2021 - 02:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trump'tan 2024 adaylığı sinyali

    ABD'nin eski başkanı Trump, Fox News'e verdiği röportajda, 2024'te aday olmayı değerlendirdiğini belirterek, "Benim aday olmamdan birçok kişinin memnun olacağını düşünüyorum, belki de bunu ara seçimlerden sonra açıklarım." ifadesini kullandı.

    "BİRÇOK KİŞİ BENİM KARARIMI BEKLİYOR"

    Başkanlık yarışına girmeyi düşünmesinin, kesin bu yarışa gireceği anlamına gelmediğini belirten Trump, "Birçok kişi hala benim kararımı bekliyor." yorumunda bulundu.

    Trump tan 2024 adaylığı sinyali #1

    DEMOKRATLARIN KONGRE AĞIRLIĞI TEHLİKEDE

    Virginia ve New Jersey eyaletlerinde 2 Kasım Salı günü yapılan valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi adayların gösterdiği yüksek performans, 2022'de Demokratların Kongredeki çoğunluğu kaybetmesinin habercisi olarak yorumlanmıştı.

    Öte yandan, ülkedeki enflasyon, tedarik zinciri sıkıntısı gibi birçok konu nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın anketlerdeki halk desteği oranı da düşüşe geçmişti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir