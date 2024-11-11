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Haber Merkezi

ABD’deki son seçimlerin ardından zaferini ilan eden Donald Trump, Kamala Harris karşısında elde ettiği bu başarının arkasındaki en önemli isimlerden biri olarak gördüğü kampanya yöneticisi Susie Wiles’ı özel kalem müdürü olarak atadı.

"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞINDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi.

Trump, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" ifadesini kullandı.

"ABD SİYASETİNİN EN KORKULAN İSMİ"

Donald Trump zafer konuşmasında Wiles’tan “buz kadın” olarak bahsetti. Seçilmiş başkan, Wiles’ın daha çok arka planda çalıştığını fakat ABD’de en korkulan siyasi isimlerden biri olarak bilindiğini söyledi.

Wiles, Trump'ın açık ara en disiplinli seçim kampanyasını yürüttüğü için geniş çapta itibar görüyor. Wiles ön plana çıkmaktan o kadar kaçınan bir isim ki Trump çarşamba sabahı erken saatlerde zaferini kutlarken konuşmak için mikrofonu almayı bile reddetti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

SUSİE WİLES KİMDİR?

Susie Wiles, siyaset alanında çalışmaya başlayalı bir yıldan kısa bir süre olmuşken 1980 seçimlerin öncesi Ronald Reagan’ın kampanya ekibine katıldı.

2010 yılında, o zamanlar çok az siyasi deneyimi olan bir işadamı olan Rick Scott’ın sadece yedi ay içinde Florida valisi olmasına yardımcı oldu. Scott şu anda senatör olarak görev yapıyor.

Wiles, 2015'te başkanlık önseçimleri sırasında Trump'la tanıştı ve Florida kampanyasının eşbaşkanı oldu. Trump 2016'da eyaleti Hillary Clinton'a karşı yüzde 1.6'lık bir farkla kazandı.

İki yıl sonra başarılı valilik yarışının sorumluluğunu ona veren Florida Valisi Ron DeSantis, Wiles'ı “bu işin en iyisi” olarak tanımladı.

Trump kampanyasına göre Wiles, Beyaz Saray'da görev yapacak ilk kadın olacak.

BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ NE İŞ YAPAR?

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü başkanların yönetiminde çok önemli bir rol oynuyor.

Esasen Beyaz Saray'ın yöneticisi olarak görev yapıyorlar ve bir başkanın tüm çalışanlarını bir araya getirmek gibi bir sorumlukları var.

Özel kalem müdürü, Başkanın Yürütme Ofisi aracılığıyla personele liderlik ediyor ve tüm günlük operasyonları ve personel faaliyetlerini denetliyor.

Ayrıca başkanlara politika konularında tavsiyelerde bulunuyorlar ve politika geliştirmeyi yönetmek ve denetleme sorumlulukları bulunuyor.