Trump'tan Biden taklidi: Hareketleriyle dalga geçmeden edemedi Demokrat rakibi Biden'ı hedef alan Trump, "Bazen takılıp düşüyor, duvara doğru yürüyor" dedi. Trump taklit yaparken, salondan kahkahalar yükseldi.

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AA & Ensonhaber

81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, kameralar önünde yaşadığı aksiliklerle konuşuluyor.

Biden, ülke liderlerini karıştırmasının yanı sıra zaman zaman düşmesiyle ve gideceği yönü şaşırmasıyla Demokrat seçmenleri endişelendiriyor.

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump ise Demokrat rakibini zayıf taraflarından yakalamaya çalışıyor.

Biden'ın hareketleriyle dalga geçti

Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) bu yıl ABD'nin Maryland Eyaletindeki Prince George's şehrinde düzenlendi.

Konferansta konuşma yapan Trump, Biden'ı bir kez daha alaya almadan edemedi.

"Bazen takılıp düşüyor, duvara doğru yürüyor"

Biden'ın sağa sola parmağıyla işaret ettiğini söyleyen Trump, halefinin taklitlerini yaptığı sırada salondakiler kahkahaya boğuldu.

77 yaşındaki Trump, "Bazen takılıp düşüyor ve sonrasında ise ortalıkta yok. Arkasında duvar varsa duvara doğru yürüyor." ifadelerini kullandı.

Biden'ın koltuğuna göz kırpan isim

Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın yerine geçmeye hazır olduğunu söylerken, "Liderlik kapasitem var." iddiasında bulundu.