Trump'tan Biden'a: Devlet düşmanısın

Eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir mitingde ABD Başkanı Joe Biden için, "Devletin düşmanı kendisi ve onu kontrol eden gruptur" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor.

Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, Biden'ın geçtiğimiz günlerde "ABD için tehditsin" açıklaması üzerine, "Bir Amerikan başkanının şimdiye kadar yaptığı en gaddar, nefret dolu ve bölücü konuşma" ifadelerini kullandı.

"Biden devlet düşmanı"

Trump, “Gerçeği bilmek istiyorsanız, o bir devlet düşmanıdır. Devletin düşmanı kendisi ve onu kontrol eden gruptur” dedi.

Trump'ın bu sözleri, Biden'ın Perşembe günü Philadelphia'dan Trump ve sadık destekçilerine veya MAGA (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) Cumhuriyetçilerine çıkıştığı ulusal konuşmasına yanıt olarak geldi.

Biden, Trump ve MAGA Cumhuriyetçilerini aşırılıkçı olmakla ve ABD'nin “temellerine” tehdit oluşturmakla suçlamıştı.

"Ülke için bir tehdit"

AA'nın haberine göre Biden konuşmasında, “Ancak bugün Cumhuriyetçi partiye Donald Trump ve MAGA Cumhuriyetçileri tarafından hükmedildiği, yönlendirildiği ve korkutulduğuna şüphe yok. Bu da bu ülke için bir tehdit" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın bu sözleri Cumhuriyetçilerin tepkisine yol açmıştı.

Biden Cuma günü yaptığı açıklamalardan bazılarını geri almış ve herhangi bir Trump destekçisini ülke için bir tehdit olarak görmediğini söylemişti.