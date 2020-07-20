Trump'tan, Biden'ın seçilmesine din yorumu

Kasım 2020 seçimlerini işaret eden ABD Başkanı, Demokrat rakibini eleştirdi. Trump ayrıca, kendisinin düşük orana sahip olduğu anketler hakkında konuştu.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki yarış da gittikçe kızışıyor.

Başkan Donald Trump, Fox News'te katıldığı röportajda Demokrat rakibi Joe Biden'ı sert sözlerle hedef aldı.

Biden'ın ülkeyi yönetme konusunda yetkin olmadığını savunan Trump, eski Başkan Yardımcısı'nın "zihinsel olarak vurulduğunu" ifade etti.

"DİN ELDEN GİDER"

Trump, Joe Biden'ın 3 Kasım'da başkan seçilmesi ihtimaline ilişkin, "Din elden gider." yorumunu yaptı. Sunucu, "Dinin gideceğini söylediğinizde, bu ne anlama geliyor?" sorusunu yöneltti.

Trump: Biden seçilirse din elden gider VİDEO

"KİLİSELERE NE YAPTIKLARINA BAKIN"

Koronavirüsün yayılmasını engelleme konusunda Demokrat yetkililerin kilise hizmetlerini yasaklamasını işaret eden ABD Başkanı, "Kiliselere ne yaptıklarına bir bakın. 2 metre arayla bir alanda durmak istiyorlarsa kiliselerin bile açılmasına izin vermezler.

Vergi kesintilerinden ordunun yeniden insaşına kadar yaptıklarımı hiçbir yönetim yapmadı. Üç buçuk yıl içinde başka hiçbir başkan yaptığım şeyi yapamadı." ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDECEK MİSİNİZ SORUSU

Sunucu, Donald Trump'a kasım ayında yapılacak seçimlerin sonucunu kabul edip etmeyeceği sorusunu da yöneltti. Trump, "Görmem gerek. Bakın, Hillary Clinton da bana aynı şeyi sordu." dedi.

"ANKETLER SAHTE"

ABD basınında son yayınlanan anketlerde Trump'ın, Biden'ın 15 puan gerisinde olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili görüşleri sorulan Trump, "Her şeyden önce kaybetmiyorum, çünkü bunlar sahte anketler. 2016'da sahteydiler ve şimdi daha da sahte. Anketler 2016 yılında çok daha kötüydü. Yüzde 22 oranında Cumhuriyetçi ile görüştüler. Peki, yüzde 22 Cumhuriyetçi nasıl oluyor? Neler olduğunu görüyorsunuz. Beni önde götüren başka anketlerim var." dedi.