Trump'tan Facebook, Twitter ve Google'a dava

ABD Eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki kongre baskınından sonra kendisine sansür uyguladığı gerekçesiyle Facebook, Twitter ve YouTube'un sahibi Google şirketlerine dava açacağını açıkladı.

New Jersey'deki golf kulübünde söz konusu dava ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, kendisinin davada tek davacı olarak üç şirketin ise toplu olarak davalı olacağını ifade etti.

"BÜYÜK BİR TOLU DAVA AÇIYORUM"

Trump "Bu sabah, özgürlüğümüz ve ifade özgürlüğümüz için çok önemli bir gelişmeyi duyurmak üzere karşınızdayım. Amerika Politika Enstitüsü ile Facebook, Google ve Twitter gibi büyük teknoloji devlerinin yanı sıra CEO'larına karşı davacı olarak büyük bir toplu dava açıyorum." diye konuştu.

"AMERİKAN HALKINA YÖNELİK UTANÇ VERİCİ SANSÜR"

Davanın Florida'nın Güney Bölgesi'nde açılacağını ve "Amerikan halkına yönelik utanç verici sansürün durdurulmasını" talep edeceğini belirten Trump, "Sosyal medya şirketleri resmi olarak özel kuruluşlar olsa da, son yıllarda onları sorumluluktan kurtaran ve çokça kullandıkları İletişim Ahlak Yasası'nın 230'uncu ek maddesinin yasalaşması ile özel olmaktan çıktılar." dedi.

"ABD YÖNETİMİNİN FİİLİ SANSÜR KOLU"

Söz konusu sosyal medya şirketlerini "ABD yönetiminin fiili sansür kolu" olarak niteleyen Trump, bu şirketlerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklandığını iddia eden bilgileri sansürlemesine atıfta bulunarak "Bu özellikle salgın sırasında açıktı." ifadesini kullandı.

Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğunu savunarak, 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığına dair iddialarını sansürlemişti.

Şirketler daha sonra ise Trump'ın bu platformlardaki hesaplarını kalıcı olarak askıya almıştı.