Trump’tan Hamas’a tehdit: Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamas’a Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin sunulan son teklifi kabul etmesi çağrısında bulundu.

"BU SON UYARIM, BİR DAHA UYARI OLMAYACAK"

Trump, "Herkes rehinelerin eve dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İsrailliler şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi. Hamas'ı kabul etmemesinin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak" dedi.

HAMAS’IN ABD TEKLİFİNİ KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze müzakerelerindeki gayriresmi elçisi olarak anılan Filistin asıllı ABD’li iş insanı Bishara Bahbah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınına 4 Eylül’de yaptığı açıklamada, Hamas’a tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini öngören kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin yeni ABD teklifini sunduğunu iddia etmiş, Hamas’ın bu teklifi kabul ettiğini öne sürmüştü.

Bahbah, Hamas yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı gördükten sonra ikna olduklarını belirterek, "Başkanın paylaşımını gördüklerinde bunun resmi olduğuna ikna oldular. Bu anlaşmayı kabul ettiler. Onların istediği de kapsamlı bir anlaşmaydı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında belirli sayıdaki Filistinli mahkumun geri alınması ve aynı zamanda savaşın sona ermesini talep ediyorlardı" demişti.

ABD’nin sürece katılımını artırdığını ifade eden Bahbah, "Her şey, ABD’nin İsrail’e herhangi bir anlaşma yaptırmak için uygulayacağı baskının türüne ve miktarına bağlı. ABD baskısı olmadan hiçbir şey olmayacak. Şu an masada bir ABD teklifi var. ABD, bu Amerikan vizyonunu hayata geçirmek için İsrail ile karşı karşıya gelmeye hazır mı, bunu bilmiyorum. Başkan Trump, Gazze’deki savaşı sona erdirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

HAMAS: MÜZAKERE MASASINA OTURMAYA HAZIRIZ

Trump’ın Hamas’a yaptığı Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin son teklifi kabul etme uyarısına Hamas’tan yanıt geldi.

Hamas’tan yapılan açıklamada, grubun müzakereye hazır olduğu belirtilerek, "Savaşı bitirecek açık bir deklarasyon, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında tüm mahkûmların serbest bırakılmasını görüşmek için derhal müzakere masasına oturmaya hazırız" denildi.

ABD tarafından bazı öneriler alan Hamas’ın bu önerileri kapsamlı bir anlaşmaya dönüştürmek için arabulucularla sürekli temas halinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı yürütülen saldırganlığı durdurmaya yönelik çabalara yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadeleri kullanıldı.