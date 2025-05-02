Trump'tan İran kararı: Petrol satın alan her ülke veya şahsa yaptırım uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol alan ülke ve şahısları hedef aldı.

"ABD İLE HİÇBİR ŞEKİLDE TİCARET YAPAMAYACAKLAR"

Trump, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır. İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile hiçbir şekilde ticaret yapamayacaklar"