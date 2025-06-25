Trump'tan İsrail'e uyarı: Çatışmalara daha fazla müdahil olmayacağız

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırının ardından süren karşılıklı misillemeler, çatışmanın 12'nci gününde alınan ateşkes kararı ile sona erdi.

TRUMP: ÇATIŞMALARA DAHA FAZLA MÜDAHİL OLMAYACAĞIZ

Associated Press'in (AP) ismini açıklamadığı bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre, İran'daki üç nükleer tesisi hedef alan saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "artık savaşın durması ve diplomatik müzakerelere dönülmesi gerektiğini" vurguladı.

Yetkili, Trump'ın İran'ın oluşturduğu acil tehdidin ortadan kaldırıldığını düşündüğünü belirterek, ABD'nin daha fazla askeri müdahalede bulunmaya niyeti olmadığını açıkça dile getirdiğini iddia etti.

Beyaz Saray yetkilisi, Netanyahu'nun da Trump'ın çatışmaya daha fazla müdahil olmak istemediğine yönelik mesajını anladığını söyledi.

İSRAİL İLE İRAN ARASINDA 12 GÜN SÜREN SALDIRILARIN ARDINDAN GELEN ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10:00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

Bunun üzerine İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radar istasyonunu hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı.