Trump’tan Kanada’ya yüzde 10 tarife artışı

Trump, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü’nün, reklamda kullanılan Reagan konuşmasının yanlış yansıtıldığını ve bu konuşmanın kullanılmasına izin verilmediğini belirttiğini ifade etti.

Vakıf, konuyla ilgili yasal seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

AMAÇ ABD’Yİ ZAYIFLATMAK

Trump, söz konusu konuşmaya dair “Bu sahtekarlığın tek amacı, Kanada'nın yıllardır ABD'ye zarar vermek için kullandığı tarifeler konusunda ABD Yüksek Mahkemesi tarafından 'kurtarılmayı' ummasıydı. Artık ABD, Kanada'nın ve dünyanın geri kalanının yüksek ve baskıcı gümrük vergilerine karşı kendini savunabiliyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP: “GERÇEKLERİ ÇARPITTILAR”

Reklamın sahte olduğunun bilinmesine rağmen yayında kalmaya devam ettiğini vurgulayan Trump, Kanada’ya yönelik mevcut tarifelere ek olarak yüzde 10 artış uygulanacağını duyurdu. Trump, "Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca tutumları nedeniyle Kanada'ya uygulanan tarifeyi, mevcut oranın üzerine ek olarak yüzde 10 artırıyorum" dedi.